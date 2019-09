"Hubo intención de hacer daño", dijo Moine, al hablar sobre los rumores de romance.

"Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo. Y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con él", había dicho Ángel De Brito en su ciclo en CNN Radio, una información que luego “constató” Yanina Latorre a través de mensajes de WhatsApp.

Si bien luego los protagonistas negaron la versión, este mediodía, la conductora de Fox Sports volvió a hablar sobre el tema en Intrusos y desmintió nuevamente los rumores. "Yo estoy bien. Parece que la relación ya pasó por todas: estuve, ahora dejé de estar", aseguró la periodista en referencia a nuevos dichos que señalaban que habían estado juntos, pero ya estaban separados.

Asimismo, la rosarina de 39 años confesó: "No estoy acostumbrada a estas cosas, no me es cómodo estar hablando de mi vida personal", dijo.

“No me gusta en absoluto. Sinceramente, no le doy relevancia porque no tiene sentido salir a desmentir todo el tiempo”, prosiguió, al tiempo que aseguró que no salió a aclarar los tanto en un primer momento porque “no me interesó aclarar nunca nada de mi vida. O sea, es personal”.

ADEMÁS:

“Sí, por supuesto, claro que hablamos con Marcelo de esto. No nos gusta, ni a él le gusta ni a mí me gusta. Cada uno es profesional y se destaca en lo suyo por eso, y bueno... (…)A mí me hizo mucho ruido la primera vez... Me parece que me llevaron puesta a mí, pero no era para mí la maldad. Pero no puedo decir porque soy periodista y no puedo hablar sin pruebas”, completó la periodista, dando a entender que ella fue una “víctima colateral”, en concordancia con una teoría planteada por un colega la semana pasada.

Hace algunos días, Jorge Rial aseguró que con el rumor, "se intentaba desestabilizar la previa del Superclásico”. “Podría haber sido Alina o cualquier otra persona", planteó el Intruso y mencionó un “carpetazo” contra el Muñeco lanzado por el ganador del Martin Fierro, Diego Latorre a través de su mujer.

"Fue Diego Latorre quien filtró la información. (…) Durante años trató de tener algo con Alina. Cansado de que lo rebotaran dijo 'le voy a tirar un carpetazo'", lanzó el conductor, reconocido hincha de River.