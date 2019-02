Y profundizó: “Sí, cuando dormías desnudo con tu novia en la misma habitación que yo... Porque vi todo, porque ni taparte sabías, ni para eso servís”. Esto generó la bronca de muchas de las personas que conocen a Biasotti y la primera que salió a bancarlo fue su ex pareja, Amalia Granta, quien además reflotó una vieja pelea con Andrea del Boca en la que se mete también la política.

“Me da mucha pena la nena, me mucha tristeza cómo la expone la madre. Me pareció algo siniestro cuando muestran el video, vuelven al piso (de Intrusos) y la madre se regocijaba con ese testimonio. Como diciendo ‘mirá cómo me estoy vengando’, estaba como feliz, como excitada. Algo rarísimo. Y la nena estaba exponiendo algo terrible, que además lo que dice no es cierto”, afirmó en referencia a lo sucedido ayer en el programa de Jorge Rial donde se difundió el video que mandó la joven.

Luego, la rosarina se indignó: “Si la nena da a entender que yo era la novia desnuda se contradicen madre e hija. Si van a mentir, que por lo menos se pongan de acuerdo, porque si la nena dice que me vio desnuda con el padre, y la madre dice que la nena no me conoce... Yo no conozco a la nena”.

Para poner al público en contexto, Mariano Iúdica puso al aire las imágenes que la joven grabó con su celular, tras lo cual Granata remató: “El relato es tremendo porque ella cree que eso es verdad, porque es lo que le hicieron creer. Es el relato de otra persona”.

Pero este análisis de Granata no fue lo único que la periodista hizo para desacreditar el relato y poner a Andrea del Boca como la responsable de la denuncia de la joven. La cosa se puso mucho más picante cuando Luis Ventura le preguntó si por el carácter de artistas de Andrea y Anna Chiara creía que la historia estaba armada, frente a lo que Amalia exclamó: “¡Claro que está guionado! Además, está contando algo que para ella claramente es verdad. No digo que la chiquita mienta, pasa que cuenta lo que a ella le contaron, lo que le inculcaron durante 18 años”.

Y sentenció: “Inconscientemente, esta chica está buscando la atención de su papá. ¿No se dan cuenta? Porque lo único que necesita es al papá. Al papá que le quitaron. La única que le robó la infancia es la propia madre, que durante 10 años no le permitió ver a su papá y le inculcó tantas cosas malas en la cabeza que este es el resultado de la manipulación que hizo con esta nena”, sentenció Granata.

En esa pelea Granata por ahora no quiere meterse ni enfrentarse con Anna Chiara. La hija de Andrea del Boca sí le tiró munición pesada a la rosarina. “Mandás a voceras que debés financiar para que salgan a defenderte porque no hay otra explicación para defender a un poco humano como vos...Decile a tu amiga Amalia que no hable más de lo que no sabe. Que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer”, fue el mensaje que la menos le dedicó a Granata por intermedio de su padre.

La rosarina no respondió y expresó su teoría sobre los motivos ocultos de Andrea del Boca y Anna Chiara para ventilar las explosivas intimidades y defendió a Ricardo Biasotti: “Ellas esperaron 18 años para reventar al padre con cosas que no son ciertas. Lo de las bolsas con dinero son mentira, estuve dos años con él, casi vivíamos juntos”, aseguró.

Granata contó que estuvo un par de años con el padre de Anna Chiara y que en esa relación también conoció a la hija. “Cuando yo salía con él la nena tenía tres o cuatro años, era chiquita. Nunca la vi a ella, porque había tantos conflictos que preferimos no sumarle uno más. Imagínense que el padre tuviera una novia en ese momento... Otro tema de conflicto en esa relación”. Además, la ex modelo aseguró que el empresario “es una persona que no es agresiva” y que ella fue testigo “de la lucha y el dolor que él siente por su hija”.

“Hace 10 años que no habla con ella. Siente dolor”, sumó al respecto. Y como no podía ser de otra manera, también se metió en el medio la pelea política y Granata le recordó a Del Boca sus problemas con los fondos que le dieron para hacer una novela.

“La señora mitómana que se sienta en los programas de TV a hablar pavadas, ¿Por qué no nos explica de qué vive actualmente? ¿O sigue viviendo de los 36 millones que nos robó a todos los argentinos?”, tuiteó Amalia. Y siguió: “Que hable de los 36 millones, que deje de desvíar el tema #DevuelvanLoRobado. Ni el Estado ni mis amigos me pagan para defenderlos, no todos somos de su condición señora”, fue el descargo final contra Del Boca. i