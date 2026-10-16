Candela Arizaga no se presentará a declarar en la causa contra Facundo Moyano

Asimismo, el escrito redactado por Herrera y difundido por la periodista Maribel Leone, aclaró: “Mi patrocinada no instó la acción penal en estas actuaciones. Con posterioridad a la adopción de la medida cautelar dispuesta respecto del Sr. Facundo Moyano, manifestó expresamente su voluntad de que aquella fuera revisada y revertida, haciendo saber que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo”.

“Asimismo, la señorita Arizaga ya fue entrevistada oportunamente, por lo que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en las actuaciones. Por ello, se solicita que, antes de disponer una nueva entrevista, se examine si existen aspectos concretos, nuevos o pendientes de aclaración que no puedan ser valorados a partir de lo ya actuado”, añadió.

Dentro de los fundamentos detallados en el escrito, se destaca la voluntad actual de no comparecer, porque la propia joven no desea someterse a una nueva entrevista; además, considera que comparecer nuevamente ante la sede fiscal, sería un acto de revictimización.