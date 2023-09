Ana Paula Dutil recordó cuándo Julieta Ortega la salvó de la muerte

“Me despierto con los gritos de Julieta intentando derribar la puerta de mi casa junto con la policía. No entendía qué estaba pasando. Estaba consciente, pero mi cuerpo no respondía, incluso mi lengua estaba paralizada. Me era imposible decir una palabra. En cuanto pude conectar con la realidad, me acordé que la noche anterior había decidido morir, intenté suicidarme. Ya no quería vivir”, relató Ana Paula.

Hizo este relato en un nuevo episodio del programa de streaming Las cosas que no salieron como querías, disponible en YouTube por el canal Blender, un ciclo producido por Las pibas dicen, un grupo que la modelo creó junto a Rosario y Julieta Ortega, Andrea Rincón y la ilustradora Fernanda Cohen.

“Mi cerebro no estaba funcionando bien, le faltaban químicos, pero me crucé con una médica psiquiátrica que logró saber lo que necesitaba. No es fácil medicar la depresión. De hecho, conmigo tardaron mucho tiempo en darle en la tecla. Es una enfermedad que llegué a sentir en mis venas; me quitó la voluntad, la empatía, la creatividad, el deseo, y lo más terrible, las ganas de vivir”, contó.

image.png Ana Paula Dutil, a corazón abierto.

Y agregó: “Hoy que sé todo esto, voy atenta, pero disfrutando la vida. Uno quiere ser cuidadoso más que nada por sus hijos, porque hay una herida que va a estar toda la vida. La depresión, que terminó con esta decisión mía de morir, es difícil de entender para quien no la padeció”.

Mientras que Rosario Ortega recordó que la modelo “odiaba” que la gente le dijera: “‘pero, Anita, si tenés tus hijos, una vida increíble, sos hermosa’”.

“Son cosas que uno dice desde un lugar muy inocente pero que no ayudan en nada porque lo que estás pasando no es un momento de angustia o tristeza sino un cuadro de depresión, químico y algo no trabajado”, agregó la corista de Charly García.

La confesión de Ana Paula Dutil: “Tomaba alcohol y dormía todo el día”

Ana Paula Dutil se tomó unos minutos en su programa de streaming Las pibas dicen para abrir su corazón y revelar que sufrió depresión.

“Yo no tenía ganas de nada, de nada, ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos”, reveló la ex modelo, que estuvo 20 años en pareja con Emanuel Ortega hasta que se separaron en el 2018.

“Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día. Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”, confesó la modelo.

Ana Paula es madre de cuatro hijos: Teo y Noé, de su primer matrimonio con Alejandro Ranuschio, e India y Bautista, fruto de su relación con Emanuel Ortega.

“La mujer más fuerte que conocí en mi vida. Te amo”, le escribió su hija India en redes sociales, mientras que Bautista agregó: “Sos lo más lindo que tengo en esta vida. Si tan solo supieran lo fuerte y hermosa que es mi madre por dentro y por fuera. Te acompañé, y lo volvería a hacer las veces necesarias para que tu esencia siempre esté presente en nuestras vidas”.