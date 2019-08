Ana Rosenfeld negó embarazo de Wanda Nara y le pegó a Maxi López

Rosenfeld se ocupó de Wanda en dos planos. Uno: el ataque contra Maxi López y en otro opinó sobre la relación sentimental de Wanda con Mauro Icardi que marcha sobre ruedas y -por pedido de Wanda- desmintió versión de que estaba cursando su sexto embarazo. Cabe consignar que ese rumor fue alimentado por la propia Wanda en las redes sociales: "Hablé ayer con ella y me dijo: 'Decí que no estoy embarazada, Ana'. Yo no sé si la foto es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente", expresó la letrada.

Cuando le toca hablar de Maxi, Rosenfeld ya no puede conservar las formas y con un enojo evidente tiende a explayarse con un fuerte alegato en contra de López: "Es absolutamente falso que ella no le deja ver a sus tres hijos. Y si hubiera el menor impedimento por parte de Wanda, los abogados de él lo hubieran planteado en Tribunales. Porque tenemos una guerra constante en Tribunales y el expediente no ha terminado. Pasaron años, se dividieron los bienes, se liquidó todo, se fijó la cuota alimentaria y todo es un pleito", contó en Los Angeles de la Mañana (El Trece).

"Todo el tiempo se escuda en que no paga la cuota alimentaria diciendo que el Vasco de Gama no le paga el sueldo. Por eso un día me solidaricé por Twitter con todas las familias de los jugadores del club, porque si realmente él no cobra, tampoco cobra el resto. Wanda pide lo que se ha fijado. No paga, no paga, está totalmente embargado e inhibido", insistió Rosenfeld.

Ante la pregunta de la panelista Andrea Taboada respecto de si es verdad que Maxi "¿Va a ver a sus hijos cuando le pinta?". Rosenfeld fue lapidaria: "Creo que va cuando le pinta y va cuando tiene un micrófono para decir lo que dice (por su paso en PH dos sábados atrás en Telefé, cuando tuvo gran repercusión contando el padecimiento de no ver a sus hijos). Porque si realmente quisiera ver a sus hijos tiene mil posibilidades jurídicas para ejecutarlas y nunca tuve un juicio".