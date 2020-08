Analizan en el Senado la situación de Polka y toda la industria audiovisual

En primer lugar expuso el secretario general del sindicato argentino de televisión (SATSAID), Horacio Arreceygor, quien resaltó que "la industria de contenidos está paralizada; lo ven en las pantallas, no hay ficción que se está realizando". Por eso, consideró que "es una oportunidad poder a la salida de esta pandemia contar con herramientas para que la industria arranque con todo". En ese sentido, abogó en ser "como México o Colombia, que producen 35, 40 series por año", mientras que "nosotros apenas estamos haciendo tres o cuatro" teniendo en cuenta las del año pasado.

Respecto a Polka, el sindicalista señaló que "es la principal empresa de producción de ficción del país", que tiene "más de 300 empleados" y "ha sido una potencia" realizando "productos muy famosos". "Hoy estamos cobrando el 75% del salario, con ATP", informó y valoró que "la ayuda que se le está dando desde el Estado es realmente importante". Pero reclamó que "es fundamental que se mantenga los empleos y salarios".

Por su parte, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, relató que recurrieron al Ministerio de Trabajo para oponerse a la solicitud de conciliación obligatoria y pedir la intervención "ante el cercenamiento de un derecho básico, como lo es el cobro del salario en tiempo y forma". "Tanto Polka como Canal 13 sabían que nuestra actividad no estaba exceptuada por ser altamente riesgosa, de contactos estrechos", subrayó.

Por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, Manuel Rodríguez destacó el significado que Polka tiene para ese gremio que nuclea a actores de extras. Al brindar cifras, detalló que en 2018 dio 7.500 puestos de trabajo; en 2019, 11.331; y en lo que corría de 2020, antes de la pandemia, unos 1.347. "En los últimos 20 años Polka dio alrededor de 200 mil puestos de trabajo", dijo y llamó a "pelearla hasta el final" por "la excelencia de nuestros actores, técnicos y trabajos".

Ricardo Rodríguez, del Consejo Profesional de TV Argentores, remarcó que "ninguna empresa en Argentina llegó a producir lo que produjo Polka", pero advirtió que la situación actual de la empresa "no tiene que ver específicamente con la pandemia" sino que "viene de años". "Estamos preocupados por la situación de nuestros autores porque no tienen trabajo", sostuvo y pronosticó que "si las condiciones no cambian, si el Estado no participa, lamentablemente esto no va a cambiar". "Los autores que están trabajando lo hacen para afuera", resaltó.