Anamá Ferreira renunció a un programa en vivo: los motivos

La ex modelo anunció que iba a presentar fotos de Juana Viale con un nuevo amor, el músico español Rodrigo Pahlen, pero a sus compañeros no le parecieron veraces esas fotos y la criticaron diciéndole que estaba vendiendo “fruta podrida”.

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, le reprochó la conductora. “No podés decir que es una prueba fidedigna de un romance”, la criticaron entre todos y la brasileña optó por levantarse de la silla y abandonar al programa.

“¿Ustedes me están hablando en serio? Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada! Yo hablé de Wanda (Nara) que está vestida de Versace y ustedes me dicen: ‘¿A quién le importa?’”, se quejó.

Antes de irse, les aclaró a sus compañeros que ya estaba cansada del maltrato: “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así! ¡Me voy!”.

Si bien trataron de calmarla diciéndole que era “una broma”, a ella no se le pasó el enojo: “Yo de acá me voy. Yo no trabajo así. Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás”.

“La verdad que nos tomen así de p… La verdad que estamos todos muy angustiados, no imaginé que íbamos a terminar así el programa, yo realmente lo lamento, esto nos desbordó”, dijo Pilar Smith.

Horas más tarde, Anamá contó a Socios del Espectáculo que no volverá a Gossip porque tomó la decisión de irse de viaje. Por Su parte, la conductora contó que se comunicó telefónicamente para disculparse porque al ver nuevamente las imágenes, se dio cuenta que fue fuerte lo de “fruta podrida”.

Qué dijo Pilar Smith tras el portazo de Anamá Ferreira

Pilar Smith habló sobre la renuncia de Anamá Ferreira como panelista de Gossip, la modelo había prometido una exclusiva, sin embargo sus compañeros la acusaron de vender fruta podrida y se retiró en pleno vivo enfurecida.

La conductora del programa se encargó de aclarar esta situación. “Hace varios días que Anamá venía con el tema de romance de Juana Viale, nos venía prometiendo fotos del romance, decía que eran exclusivas, que eran contundentes”, explicó Pilar en un móvil con Socios del Espectáculo.

IyAlmkCT.jpg Se pudrió todo entre Pilar Smith y Anamá Ferreira.

Y añadió: “Y la verdad que las fotos para mí eran un divague, se lo dijimos. El programa tiene bastante humor, de decir las cosas en la cara. Se fue dando y bueno, se lo dijimos y se enojó, se levantó y se fue”.

Por otra parte, la periodista reconoció que hicieron sentir mal a Anamá. “Quizás se nos fue la mano, después viendo el tape, en la manera, en la forma… Yo le dije que me estaba vendiendo fruta podrida, quizás no era la mejor frase, por eso le pedí disculpas. Ya está todo aclarado, me perdonó”, reflexionó.

Sin embargo, aclaró que el llamado de atención fue por la calidad del contenido. “La verdad que si le estás vendiendo a la gente que tenés un romance exclusivo y les presentas esas fotos que eran cualquier cosa, medio trucho. Se lo dije y no le gustó”, sostuvo.

Sobre la renuncia de Anamá, la conductora aclaró que no se irá del programa pese a las declaraciones que dio la panelista en un momento de furia. “Ahora se va a tomar unos días, se va de viaje, vamos a ver cuando vuelva. No se fue, se va bastante tiempo de viaje”, explicó.

También, se tomó muy relajada el hecho de que haya abandonado el programa en vivo. “Muchos se han ido y no ha pasado nada, no se murió nadie, todo continúa. La idea es que se quede Anamá, esa silla es de Anamá”, finalizó.