Andrea Del Boca faltó a la peluquería y su abogado quedó en la mira

Ayer el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello estuvo en Intrusos y contó lo que sucedió ya que él estaba presente en el estudio porque también había sido invitado al programa. "Se había pautado algo que se cambió a último momento. A Andrea no le gustó y se quiso ir", indicó el letrado.

"Ella no quería estar sola en un programa en vivo, por eso se había armado un guión para que estuviéramos los dos. Al llegar, se cambió sobre la marcha, era otro guión que ni siquiera tenía tiempo de leerlo", argumentó Fioribello sobre la molestia de la actriz con la producción. No se pueden cambiar las reglas a último momento. "De entrada estábamos invitados los dos. Nunca se habló de ella sola. Sin embargo, a último momento, se armó un guión en donde estaba ella sola. Te invitan a una cosa y al momento de entrar, te cambian las reglas", cuestionó.

Pero al escuchar estas palabras, Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el bar y La Peluquería de Don Mateo, salió al aire y dio su versión de los hechos en una entrevista telefónica en el ciclo que conduce Jorge Rial. "Este chico es un payaso", dijo sobre el abogado y agregó: "Uno se mata por producir un programa, arma los invitados con tiempo, hace todo con respeto, y este chico preguntó qué le habían escrito para él y después de eso se fueron y nos dejaron de garpe con un programa que ya tiene un guión y se arma 15 días antes".

El hijo de Gerardo también aseguró que Andrea del Boca "se quería quedar", pero que el conflicto se generó cuando el abogado vio que no tenía diálogo en el guión y que no sería parte del sketch. "Nos dejó de garpe y no teníamos con qué reemplazarlo. Me indigna escuchar una cosa así", sostuvo indignado.

"Me molesta mucho lo que hizo. El quería sentarse en un sillón de la peluquería. La última vez, cuando vino a Polémica en el bar, nos hizo lo mismo. Tuvimos que sentarlo con Andrea. A mí me molestó tanto la situación que le pedí al director que lo cortara del plano y le apagara el micrófono", recordó sobre la última visita de Andrea del Boca y Juan Pablo Fioribello al ciclo que se emite por la pantalla de América.

Tratando de no entrar en polémicas mucho más picantes, el abogado alegó que su versión es distinta a la que le contaron a Sofovich, que no estaba presente en el momento. "Quizás le dieron una versión cambiada. Hubo un cambio significativo. La producción se manejó bien, hay una chica que se manejó mal", resaltó. Entonces, Sofovich reveló cuál era el guión original que supuestamente no le gustó al abogado. "Él (por Fioribello) iba a ingresar (al sketch), el tema fue que no se le escribió nada a él. ¿Cómo te voy a escribir algo y te voy a dejar sentarte en el sillón de La Peluquería? Este muchacho cree que puede ocupar un sillón de La Peluquería", continuó el productor.

Lo cierto es que Iúdica y Coco Sily tuvieron que bancarse los 20 minutos que dura el sketch solo y remarla...