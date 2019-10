"Perdón Cochabamba, estuve horrible. No me encontré a gusto nunca, no podía ni respirar. Lo siento y soy sincero. Perdón a mis compañeros, público y empresa en Bolivia", publicó Andrés, luego de su actuación del jueves.

Embed

"Caballo viejo y cansado. Dudo que pueda cumplir con mis responsabilidades que no son pocas; estar a la altura de las expectativas así sean escasas o demasiadas. Son muchos años cantando y están todos en los pulmones y en la garganta. Hace muchos años no ofrecía un concierto tan flojo, no podía respirar. No me levanté con el pie derecho esta mañana", escribió el Salmón quien recibió el apoyo de la mayoría de los fans que lo perdonaron.

ADEMÁS:

Más tarde, Andrelo reconoció que lo que le afectó fue la altura de “Coche-Bomba” como definió a la ciudad. “Estamos blindados pero tampoco tanto. Solo pude cantar quince canciones, una mas una menos… Y me costaron”, escribió.

“El Salmón acostumbrado a la corriente contraria del río, y a a las profundidades del mar, acusó las alturas andinas donde vuela el cóndor”, explicó.