Andy Kusnetzoff contó por qué no fue a la final del Mundial

La historia se remonta a 2019, cuando el ex CQC viajó a Barcelona por el estreno del espectáculo Messi 10 del Cirque du Soleil. En esa cobertura, durante el viaje en avión, empezó a sentir un malestar en el brazo que luego lo obligó asistir a un hospital.

“Finalmente me atendieron y quedé internado porque algo no estaba bien en el brazo”, dijo.

“Le escribo a Jorge Messi con la foto con el camisolín y le digo ‘Jorge, la nota. Estoy acá, casi muero, necesito la nota’. Me dijo ‘¿cómo estás internado? Entra Leo y me dice ‘boludo, ¿qué te pasó en el brazo?’. Es un momento hermoso. Leo me da la nota y yo sabiendo que me tenía que operar para arreglar el tema. Es un tema de un hueso que aplastó una vena y eso generó una trombosis en un brazo”, contó Andy.

Embed

Ya tenía la indicación de operarse por los problemas serios que pueden derivar de una trombosis, pero fue postergando la intervención.

Por ese motivo, pese a poder acceder a ver la gran final del Mundial en vivo, Andy optó por pasar por el quirófano.

“En un viaje místico que yo me construí, personal, que no me dijo nadie, dije ‘yo tengo que pagar esto. No tengo que ir a verlo a Messi a la final, tengo que pagar esto porque tuve la nota con Messi, el Cirque du Soleil y estoy en el momento de hacerlo’”, dijo Andy entre lágrimas.

“El jueves me operé, por eso falté. Hoy no tenía que venir, pero no podía no venir. Salió todo bien, tuve cirugía, pagué lo mío, pero muy feliz de haberlo encarado. Sentía que tenía que estar acá haciendo esto”, explicó.