Ángel De Britó destruyó a sus colegas del jurado del Bailando

“Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene en el Bailando nunca encontraron su lugar”, le explicó el responsable de LAM a Catalina Dlugi este fin de semana en el programa radial de la periodista en la Once Diez. “Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del Jurado”, amplió quien describió a la actriz, lo mismo que a la novia de Nico Cabré, como “muy incómodas en su rol”, “Yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal”, manifestó De Brito, en relación a la ex pechocha y actual cultora del poliamor.

Descartadas ambas, acaso mirando a futuro, el periodista puso sus fichas a nombres probados.

“Me encantaría que vuelva Moria, Nacha Guevara es una leyenda pero también me gustaría que esté Pampita”, sostuvo, acaso pensando en colegas rendidores al momento de sentenciar. Sobre la final, se ajustó al veredicto. “Creí que ganaría Jimena (Barón), pero yo quería que gane Julián Serrano. Fueron más genuinos, frescos y aprendieron a bailar muy bien. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar”.

Anticipó la presencia de Aníbal Pachano para el próximo año y de la Chipi, a pesar de sus impensadas ausencias. ¿Qué pensará de su propia performance?