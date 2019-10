Anita Co fue sobreseída en la causa por "injurias" que le hizo Juan Darthés

Sin embargo, el abogado querellante Fernando Burlando adelantó que el próximo lunes presentará la apelación y comenzará un juicio por daños y perjuicios contra Coacci y Natalia Juncos, otra actriz que hizo una denuncia mediática contra Darthés.

El fallo se conoció el viernes a última hora, y según explicó Raquel Hermida Leyenda, abogada de la actriz conocida como Anita Co., la resolución favorable a su clienta se fundamenta "en la falta de interés de Darthés de presentarse ante la justicia", desde que reside en Brasil tras ser denunciado por Thelma Fardin por violación.

Si bien el 10 de setiembre, los abogados del actor pidieron una nueva audiencia de conciliación, el viernes la jueza Fátima Ruíz López emitió un fallo en el que se la negó, y resolvió "tener por desistida la acción privada", "declarar extinguida la acción penal" y "sobreseer" a Anita Co.

"La resolución sienta jurisprudencia en materia procesal y confirma las garantías constitucionales de Anita Co", explicó Hermida Leyenda.

La abogada dijo que el fallo modifica la jurisprudencia y explicó que "en primer término, porque en los juicios de injurias ahora va a ser necesaria la presencia del querellante; no sirven los poderes".

"En segundo lugar, la jueza dijo que no hace falta estar inactivo sesenta días, lo importante es que lo que digas represente el interés real del querellante. Y, en este caso, se dice que Darthés quería continuar con la causa pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en Tribunales", añadió.

Al respecto, Burlando aseguró: "Este fallo lo vamos a apelar. La justicia per se no puede interpretar el desgano de continuar la acción, por la no presentación de Juan, sin evaluar los actos de violencia y escache que le fueron organizados cada vez que tenía que venir".

"Sin perjuicio de ello, la ley tiene prevista la actuación del actor a través de un representante con poder especial y lo había. Sobreseer más allá del evidente deterioro en la salud de Darthés sería primero, desconocer la ley, y después los hechos provocados por la justicia y algún auxiliar de la misma".

"Mañana estamos iniciando la demanda por los daños y perjuicios provocados por Juncos y Coacci, ya que en esa instancia no se necesita la presencia de mi cliente, y les espera juicios millonarios por los daños provocados", insistió. El fallo derivó del litigio que comenzó Darthés cuando la cantante denunció que el actor la habría abusado sexualmente.

ADEMÁS:

Difunden nuevas fotos y hasta un video de Luciano Castro

Cacho Castaña debió ser internado otra vez