Luego de que Coacci relatara que el actor la besó por la fuerza y la obligó a tocarle sus genitales en 1999, cuando compartían elenco en Gasoleros, Darthés le inició el litigio por daños y perjuicios. Pese a esto, Burlando, confirmó que su fecha de regreso es hasta el momento incierta.

ADEMÁS:

¿Juan Darthés está deprimido o finge una crisis por estrategia?

Además, afirmó que Darthés atraviesa un cuadro de depresión a partir de la denuncia penal de que realizó la actriz Thelma Fardín por abuso sexual en Nicaragua, por la cual en diciembre el actor se exilió voluntariamente en su país de origen, Brasil.

“Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación. Está medicado, realmente no sé si puede venir solo. No sé si lo pueden subir a un avión solo” aseguró el abogado. Y precisó que “se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico”.

El actor tenía previsto viajar el pasado viernes desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos, y aunque contaba con el pasaje, jamás abordó el avión.

En su cuenta de Facebook, la actriz Anita Co reafirma su denuncia y asegura que no va a pedir perdón: "No puedo mentir, sería cometer falso testimonio. Muy lamentablemente FUE CIERTO".