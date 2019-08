Mientras que la compañía del Ratón apuesta a conseguir suscriptores con una tarifa “económica” de US$ 6,99, la manzanita mantendrá el mismo precio que cuesta contratar Apple Music y Apple News: US$ 9,99. De esta manera, el servicio estaría por encima de los planes más bajos que ofrecen Netflix y Amazon -US$ 8.99 al mes-.

¿Qué tendrá Apple TV +?

Más allá de la posibilidad de alquilar estrenos y acceder a canales Premium, el mayor atractivo de Apple TV + serán sus películas y series originales. La más esperada es The Morning Show, una comedia que contará con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell. Con esta producción la compañía espera seducir a los posibles suscriptores y espera recuperar los US$300 millones que costarán en sus dos temporadas.

Según el diario Financial Times, Apple ha comprometido hasta US$6000 millones en la adquisición de programación original, pero no está claro cuál es el período que cubre esa inversión.

La empresa también ha difundido una sinopsis de For All Mankind, una serie que presentará una historia alternativa en la cual Rusia lleva al primer hombre a la Luna, y un revival de Cuentos Asombrosos (Amazing Stories, 1985-1987). Como sucede en la competencia, la nostalgia también será una de las armas para atraer suscripciones.

