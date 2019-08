Pero había un terreno en el que la Casa del Ratón todavía no había desplegado todo su potencial: el mundo del streaming. Su incursión en este negocio tendrá el objetivo de destronar a Netflix a fuerza de producciones originales y un catálogo con todas sus franquicias exitosas. Como así también, la posibilidad de acceder a Hulu y ESPN.

La gran pregunta hasta este momento era cuánto saldría la suscripción a este servicio denominado Disney Plus. Y la respuesta tomó por sorpresa a los potenciales clientes estadounidenses: US$ 12,99. Sin dudas, se trata de un costo accesible y competitivo. Repasemos: ése mismo valor cuesta acceder a dos pantallas de la “N”, y también sería dos dólares menos que el precio actual de HBO NOW. Incluso, quienes ya cuenten con ESPN y Hulu tendrán acceso a un catálogo más amplio por un precio menor.

“El producto más importante que la compañía lanzó en mi mandato”, se vannaglorió el CEO Bob Iger.

¿Qué ofrecerá la plataforma? Por estas horas, además de todos los clásicos animados y superproducciones, el gran atractivo son las series originales que ampliarán el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): The Falcon and the Winter Soldier (2020), Hawkeye (2021) y WandaVision (2021), y What If…! (2021). Y para los fanáticos de Star Wars, la gran apuesta es The Mandalorian (2019) a estrenase el próximo 12 de noviembre -mismo día en el que se lanzará la plataforma-.

Además, el estudio ya ha anunciado que habrá remakes de Mi Pobre Angelito (Home Alone, 1990), Una Noche en el Museo (Night at the Museum, 2006), y El Diario de un Chico en Apuros (Diary of a Wimpy Kid, 2010). Tiembla Netflix.

