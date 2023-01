"Argentina 1985" ganó el Globo de Oro a mejor film de habla no inglesa

La película dirigida por Santiago Mitre se llevó el prestigioso galardón entregado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

El film "Argentina 1985", protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, ganó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa y se impuso en la categoría frente a All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y RRR (India).