Aseguran que Erica Rivas no fue con los "Casados con Hijos" porque Susana Giménez le bajó el pulgar

"Susana dijo "no quiero a Erica Rivas en mi living. Muchos hablan de que Erica no fue por su cumpleaños, que fue el 1º de diciembre. O también que no fue por un viaje", comentó el panelista Guido Záffora en Intrusos.