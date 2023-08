Aseguran que Tini Stoessel tiene nuevo novio

Según trascendió en redes sociales, la artista estaría empezando un romance con Biel Juste, joven español de 26 años, modelo, influencer y empresario.

Una instagramer llamada Gossipeame explicó qué se vincula a Tini con Juste ya que se vio a la actriz usando una remera del joven, costumbre que ella tendría para con sus parejas, tal como sucedió con la casaca de Balenciaga que compartió con el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina.

image.png La "investigación" de una influencer

Gossipeame compartió un collage de fotos en donde la cantante se la ve con una remera jaspeada y una seguidora le escribió: "No entiendo, por qué dicen que esa remara es de él?", a lo que la "investigadora" de redes sociales retrucó con una foto del modelo español con la misma indumentaria: "Al principio de la fiesta él tenía puesta la remara… el finalizar ya la tenía ella", respondió.

Sin embargo, luego se supo que el dueño de dicha prenda no sería Biel, sino su amigo y socio Joan Margarit, por lo que rápidamente la influencer se retractó y explicó que, en realidad, el joven que estaría acercándose sentimentalmente no es "el castaño" sino el modelo español. "Me dicen que sería este el de Tini y no el castaño... ¡Toda, toda, toda la onda! Ibiza, barco loco, rubiete con onda. ¡Banco mil!", aseguró.

image.png Fue en la celebración del segundo aniversario de la firma cuando Joan Margarit y Tini posaron juntos

Quién es Biel Juste, el supuesto nuevo novio de Tini Stoessel

image.png Biel Justo tiene 26 años y una amplia trayectoria en el mundo del modelaje

Biel Juste Calduch, nacido el 5 de febrero de 1997 en España, es un modelo millonario e influencer conocido por su exitosa carrera en el mundo de la publicidad y su gran presencia en las redes sociales.

Con 26 años de edad, y representado por Sight Management, fue cara de reconocidas marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Berluti, Lacoste y Loewe.

Además de su faceta como modelo, Juste es cofundador de la empresa Twojeys y posee una formación académica en administración de empresas de la Universitat de Barcelona.