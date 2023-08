Andrea Estévez recordó su relación con Luis Miguel: "En la cama es un..."

“No había un compromiso ni habíamos hablado de un noviazgo, pero sí nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco”, comenzó diciendo la modelo en dialogo con LAM.

"Yo estaba en la fila 10 y, de golpe, me viene a buscar la seguridad y me pasaron adelante de la valla", continuó contando y agregó: "¡Yo no lo podía creer! Estaba con una amiga y el hombre me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo. Yo dije: ‘¡Esto es mentira!’ Pero se lo di, obviamente, por si había una mínima chance de que fuera cierto".

"Yo sentía mucha emoción, porque aparte yo soy fan de toda la vida. Desde que tenía 7 años que lo seguía. He llegado a correr una ambulancia donde él se escondía para salir del Luna Park cuando tenía 12, 13 o 14 años. ¡Imagínense de golpe ser invitada a una cena y todo lo que vino después", expresó.

Y finalizó: "Yo estuve varias veces en su casa, en Los Ángeles, pasé su cumpleaños con él, estuve en su barco en Miami...En la cama es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta. Muy afectuoso, muy de mimos, muy de contacto...".