Dirigida por Paul King ("Paddington"), que coguionó junto a Simon Farnaby ("The Phantom of the Open"), el film se anticipa como un espectáculo de música y colores que presentará a un Willy Wonka encarnado por el popular Timotheé Chalamet, repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo con sus dulces bocados para demostrar que sus sueños son posibles.

Chalamet, que es el más joven en interpretar al personaje con 27 años, reveló tiempo atrás que se trata de un Wonka que no tiene el cinismo o la arrogancia que ya se vio anteriormente. "Está lleno de alegría, esperanza y deseo de convertirse en el mayor chocolatero”, expresó.

La ganadora del Oscar Olivia Colman y otros nombres propios como Hugh Grant, Rowan Atkinson, Sally Hawkins y Keegan-Michael Key participan del reparto junto a Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Matthew Baynton y Jim Carter, entre más.

Todo indica que en esta nueva versión conoceremos a un Willy Wonka repleto de ideas y deseoso de cambiar el mundo en el que habita. No tardará en comprobar por sí mismo que las mejores ideas nacen como un sueño y que si tienes la suerte de conocerle, cualquier cosa es posible.

El estreno en cines de 'Wonka' está previsto para el 15 de diciembre. Además del tráiler que salió a la luz en las últimas horas, se dio a conocer el poster de la película que promete ser un suceso en la cartelera de fin de año.