El vehículo en el que viajaban la mujer de Mauro Icardi y sus hijos por una zona cercana al San Siro, el estadio del Milan, recibió un impacto en uno de sus vidrios. No hubo lesiones de sus ocupantes. El ataque completa una semana tensa entre el club, su jugador y su representante

La relación de Mauro Icardi con el Inter parece no tener retorno. El club italiano y el futbolista no se ponen de acuerdo en la renovación del contrato y los días del argentino son cada vez más complicados. Y todos le apuntan a su mujer, Wanda Nara, como la responsable de no firmar el contrato ya que quiere llevarlo a su marido a otro club y así mejorar ampliamente su contrato.