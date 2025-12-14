Augusto "Tartu" Tartufoli: un entretenedor que llegó del periodismo

A su calidad periodística -avalada por años en el medio- ha logrado sumarle una buena cuota de histrionismo, lo que le permitió convertirse en mucho más que un presentador televisivo, él es un entretenedor.

Actualmente conduce, junto a Sabrina Rojas, el programa "Pasó en América" -de lunes a viernes, a las 22, por América TV- y en el que participan como panelistas Álvaro Navia, Martín Salwe, Natalie Weber, Yanina Screpante y Ailén Bechara.

Este ciclo, que repasa lo que pasó en la tele durante el día, surgió para cubrir dos meses de programación y se afirmó de tal manera que llega a fin de año como ganador del Premio Martín Fierro 2025 en el rubro "Humorístico - de actualidad".

Olor a pólvora

El recuerdo de su infancia en Villa Devoto, historias y aventuras de su niñez donde la calle era su lugar en el mundo y los misterios de una generación que sobrevivió a varias actividades que hoy, serian consideradas de alto riesgo.

El estudiante

"Tartu" recuerda su pasado como un muy buen estudiante aunque un tanto revoltoso y la infinita exigencia de su padre. Sus primeros coqueteos con el periodismo y la omnipresencia del club Boca Juniors.

Es por acá

Augusto Tartúfoli explica cómo fue el comienzo de su amor por la profesión y la importancia de los golpes de suerte, que terminaron marcando su destino. Los secretos de decir "No" y el delicado uso de la diplomacia, para no cerrarse puertas.

image Augusto Tartúfoli junto a Marcela Tauro, Adrián Pallares y Marina Calabró, durante su paso por el programa "Intrusos"

La primera vez

Cómo fue y con quién la primera experiencia en televisión de "Tartu". El problema que le ocasionó con un famoso su participación en ese programa. El germen de lo que luego fue la primera versión del programa "Los Profesionales de siempre", en 2003.

LPDSok La primera versión -año 2003- del ciclo "Los Profesionales de siempre" con la conducción de Viviana Canosa, un panel integrado por Ángel de Brito, Paul García Navarro y Augusto Tartúfoli.

Puede fallar

La extrovertida y locuaz personalidad de "Tartu" y la sensación que le produce el fracaso de su estrategia de vinculación con desconocidos. El asombro que aún le genera descubrir la facilidad con la que logra "soltar" los trabajos que deja atrás.

Bella y Bestia

Conductor -junto a Sabrina Rojas- del programa "Pasó en América", cuenta cómo fue la génesis del un ciclo que nació para cubrir un bache de dos meses y terminó quedándose todo el año y ganando del Premio Martín Fierro en el rubro "Humorístico - de actualidad".

Papá es la Ley

"Tartu" cuenta como es el Augusto Tartúfoli papá. Sus temores a la paternidad, la necesidad de poner límites, la relación con Faustina -de 16 años- y su probable reacción ante los futuros novios de "la nena".

FAUS Augusto Tartúfoli y Faustina, su hija de 16 años.

Generación de cristal

La historia de amor entre Augusto Tartúfoli y Verónica Rubí empezó en 1995, cuando se conocieron trabajando en el periódico "El Expreso" de Gerardo Sofovich. Su fascinación por una mujer tan especial que "no se moja cuando llueve". Las críticas a la "Generación de cristal" que no tiene tolerancia a la frustración.

image (2) Augusto Tartúfoli junto a Verónica Rubí, su esposa desde hace 30 años.

El pianista

Muy lejos de lo que plantea Mirtha Legrand, "Tartu" no sueña con trabajar hasta el último de sus días, sino todo lo contrario. Imagina un retiro muy de película, escuchando las historias de la gente.

09 - TARTU - El pianista

Con una catarata incesante de historias y anécdotas, a "Tartu" no le resulta difícil volverse el centro de la escena.

Durante muchos años escribió y contó las historias de los famosos y hoy le tocó el turno de convertirse en uno de ellos.

Pero lejos de amedrentarlo o de convertirlo en alguien complaciente, la popularidad no lo cambió y sigue diciendo lo que piensa, por más que no le caiga simpático a todos.

Augusto "Tartu" Tartufoli, un entretenedor que llegó desde el periodismo.