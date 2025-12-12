Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Su última actuación data del fin de semana pasado, tal como quedó reflejado en el Instagram del cantante, lo que deja en claro que hasta entonces Martín gozaba de una buena salud y que lo sucedido, fue repentino. El artista fue internado en terapia intensiva tras el episodio neurológico, y las redes sociales se convirtieron durante días en una vigilia digital, con pedido de cadena de oraciones incluidas. Pero el destino eligió otra cosa.

Fernández fue parte esencial del éxito de Alazán, grupo que marcó una época con hits que quedaron en la memoria de todos como ser “Cuéntale”, “Lástima que no fui yo” y “Solo una oportunidad”. Hasta el día de hoy, por más que hayan pasado 25 años de su creación y esplendor, siguen siendo parte de la memoria musical.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, despedidas sentidas y homenajes con mensajes que llegan al corazón de todos. Artistas, músicos, seguidores destacaron su “su voz inconfundible y su legado dentro de la música tropical argentina”.

EL DOLOR DE LA FAMILIA DE MARTÍN

Al dolor de sus miles de seguidores y de sus colegas de la movida tropical, se suma el de la familia, el de los afectos cercanos. Su ahijada Carla eligió escribirle una despedida, que conmueve a todos.

Martin Alazan, nota 2

“Padrino... ¿Viste que a veces la vida te pega esos sacudones que te dejan temblando? Bueno, así me quedé yo desde que me enteré de tu partida. Pero igual te hablo, como si siguieras acá, y esa sonrisa que siempre parecía decir ‘dale, vos podés’“, expresó la joven, junto a una foto bailando el vals junto a Martín.