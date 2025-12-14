Araceli González lloró al recordar su relación con Adrián Suar: qué dijo

Lejos de los comentarios sobre los conflictos legales o las diferencias que mantuvieron en el pasado, Araceli se quebró al hablar de los recuerdos y la crianza de su hijo. "Con Adrián compartimos una parte muy linda de nuestra vida, y eso está por encima de todo", expresó con la voz entrecortada, mientras intentaba contener las lágrimas.

"Hay cosas que uno no puede borrar. Es el papá de mi hijo y fue una etapa importante", destacó la exmodelo.

Mirtha quiso indagar sobre la falta de vínculo entre la actriz y el empresario televisivo. "No me llevo, pero no por una elección mía. Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”, respondió.

Y continuó en ese sentido: "Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y, a veces, te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida".

La actriz recordó la exposición pública que tuvo sobre su familia, sobre todo cuando nació su hijo Tomás, y marcó diferencias entre la intimidad familiar y la presión mediática. "Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”, expresó.

Entre lágrimas, reveló: "Yo solté, trabajé mucho soltar. Adrián es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar".

“Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, añadió.

Más aliviada, Araceli se refirió a su relación con Fabián Mazzei. "Hoy estoy con un hombre hermoso, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente".