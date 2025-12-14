Araceli González lloró al recordar su relación con Adrián Suar: qué dijo

La actriz fue consultada por Mirtha Legrand sobre el tema y se quebró delante de las cámaras. Además, habló de Fabián Mazzei, su pareja en la actualidad. "Es un hombre hermoso que ha sanado muchos dolores".
La mesa de Mirtha Legrand fue escenario de un momento inesperado y emotivo. Ocurrió cuando la actriz Araceli González fue consultada por la diva sobre su relación actual con Adrián Suar, con quien estuvo casada y tiene a su hijo, Toto Kirzner, y terminó emocionada hasta las lágrimas.
Lejos de los comentarios sobre los conflictos legales o las diferencias que mantuvieron en el pasado, Araceli se quebró al hablar de los recuerdos y la crianza de su hijo. "Con Adrián compartimos una parte muy linda de nuestra vida, y eso está por encima de todo", expresó con la voz entrecortada, mientras intentaba contener las lágrimas.
"Hay cosas que uno no puede borrar. Es el papá de mi hijo y fue una etapa importante", destacó la exmodelo.
Mirtha quiso indagar sobre la falta de vínculo entre la actriz y el empresario televisivo. "No me llevo, pero no por una elección mía. Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan”, respondió.
Y continuó en ese sentido: "Yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y, a veces, te rodea muchísima gente. No siempre es todo bueno. Es difícil dosificar con quién te quedás y con quién no. Y yo creo que fui la no elegida".
La actriz recordó la exposición pública que tuvo sobre su familia, sobre todo cuando nació su hijo Tomás, y marcó diferencias entre la intimidad familiar y la presión mediática. "Esa es la parte linda de la historia, la que se vive en casa. La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada”, expresó.
Entre lágrimas, reveló: "Yo solté, trabajé mucho soltar. Adrián es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar".
“Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”, añadió.
Más aliviada, Araceli se refirió a su relación con Fabián Mazzei. "Hoy estoy con un hombre hermoso, que ha sanado muchos dolores. Mis hijos lo aman y es mi presente".
comentar