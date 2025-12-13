A los 96 años, murió el actor Héctor Alterio, un símbolo del cine y el teatro

El comunicado de la familia señaló que Alterio falleció "después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta hoy".

En medio de las repercusiones por la noticia, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, lamentó la muerte del artista. "Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena", publicó en sus redes sociales.

"Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”, agregó.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores definió a Alterio como un "gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística".

Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades. pic.twitter.com/LeS5pN2fDC — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) December 13, 2025

Quién fue Héctor Alterio

Con una trayectoria de ocho décadas, Alterio había recibido en 2004 el premio Goya de Honor de manos de sus hijos, los también actores Malena y Ernesto. Se destacó por sus papeles en 'El Hijo de la Novia', 'La Historia Oficial', 'La Patagonia Rebelde', 'La Tregua', 'Tango feroz', 'Plata Quemada' y 'Caballos Salvajes', entre otras películas.

Nacido el 21 de septiembre de 1929, el actor quedó en la historia del cine, el teatro y la televisión. Por su participación en películas de alto contenido político, debió exiliarse en España en 1974, al convertirse en un objetivo para la Triple A, una organización terrorista parapolicial que perseguía a supuestos ‘comunistas’ en la Argentina.

En su última visita a Buenos Aires en 2023, Alterio recibió el reconocimiento como Personalidad Emérita de la Cultura y se reencontró con amigos y compañeros de la actuación como Pepe Soriano, Ricardo Darín, Ana María Picchio y Leonardo Sbaraglia, en escenas donde la ficción y la vida parecían fundirse.

“Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y con razón, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío en Chacarita que fue un gran arquero de fútbol; espero atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda”, expresó en aquel momento.