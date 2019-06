El conductor de la citada radio contó en su programa que el jueves "me metieron un palazo en el auto" y advirtió: "Ojo (Luis) Majul, Eduardo Feinmann, (Jorge) Lanata porque están mandando grupos de tareas como ya hicieron con los pañuelos verdes".

Dijo que grupos de personas agresivas merodean la radio para abordar "a los que están en contra de Cristina".

La narración de Etchecopar en su programa de Radio 10 El Angel del Mediodía comenzó con la referencia a una nota que le hiciera en la calle el periodista Eze Guazzora para Revolución Popular. Después de comentar brevemente el encuentro, Etchecopar reclamó: "Le digo a (Patricia) Bullrich... Revolución Popular, investíguenlo".

En el reportaje (que se transmitió en vivo y que se puede ver en las redes sociales) se puede apreciar cuando Baby prefiere no seguir hablando y sube a su auto. Etchecopar en su espacio radial declaró que luego "hago una cuadra y hay otros igual que ellos, con remera azul". Dijo que eran siete u ocho personas y "una me mete un palazo en el auto". Agregó: "Buscaban la reacción mía, para decir ‘Baby, violento’. Me abollaron el guardabarro".

Después, finalizó: "Si le pasa algo a Bebo (Granados) o a alguien de mi equipo ya saben... Que tome cartas en el asunto el Ministerio de Seguridad".

El canal Revolución Popular para el programa Quien Quiere Oír que Oiga esperó en la vereda de enfrente de la radio una hora a Baby. Antes le habían avisado del interés por realizarle una nota. Finalmente, Etchecopar salió dispuesto a conversar con Guazzora. El saludo fue cordial. Baby comenzó bastante tranquilo a responder las preguntas del periodista, pero no permitía repreguntas. Etchecopar pidió que no lo interrumpieran y se lo dejó hablar.

Los puntos de vista de entrevistado y entrevistador eran opuestos, pero no hubo agresiones personales. El reportaje de aproximadamente diez minutos empezó a terminar cuando Revolución Popular preguntó: "¿Baby Etchecopar es misógino?" Mucho más molesto, el conductor de Radio 10 dio por terminado el encuentro y subió a su vehículo estacionado a pocos metros.

Según lo que declaró al día siguiente en la radio, poco más de cien metros después tuvo el incidente. La anécdota lo condujo a reclamar seguridad y a pedir que "tengan cuidado los periodistas".

