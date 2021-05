Baby Etchecopar le dió cátedra "automotriz" a Jorge Rial

Esta noticia causó gran conmoción en las redes sociales, en la que estuvo incluido Baby Etchecopar que subió una serie de filosas publicaciones a Instagram en los que apuntó: "Nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting".

“Mañana me puede pasar a mí. No me causó estupor, tampoco alegría, no disfruté, ni tampoco tomé una pastilla para dormir. Lo que sé es que no sentí piedad al verte con los ojos húmedos echándote la culpa”, escribió Baby Etchecopar en la primera de una serie de Instagram.

“Realmente, nunca te desprecié, tampoco te odié, no uso métodos que no dan resultado como meterse en la cama de la gente, pararse en la puerta de los alojamientos con una cámara, tratar de destruir matrimonios con chismes berretas, llenarse la boca gritando a los cuatro vientos que sabés todo de todo el mundo, o echar a un amigo y dejarlo sin trabajo en el peor momento de su vida”, agregó, en referencia a la salida de Luis Ventura de Intrusos en medio de un escándalo en 2014.

“Creo que la gente aprendió a diferenciar, y nos dimos cuenta que todo no es lo mismo, con esto de la pandemia empezó a cotizar la dignidad. No es que la gente no entendió tu estilo, es que la gente tiene memoria y en un momento se acuerda de todo y te las hace pagar”, señaló Etchecopar en un posteo de Instagram que recibió más de 1.600 comentarios.

“Nuestro mundo no es un mundo, es una mentira que como gladiadores tuberculosos salimos todos los días a que Ibope nos muestre su pulgar. La vida está afuera, lo importante no es comprarte un convertible, sino poder viajar con la capota baja. Un día me pasará a mí y realmente lo estoy esperando para poder ser feliz, para dedicarme a lo que amo, para sacarme el reloj...”, señaló el conductor de Basta Baby (A24).

“No somos nada de lo que creemos ser y si nos caemos del maquillaje nos matamos, por eso después de 30 años de conocerte ‘muy bien’, creo que es la mejor forma que un viejo adversario despida a un amigo”, le escribió Baby Etchecopar a Jorge Rial parafraseando la despedida del lidera radical Ricardo Balbín al recién fallecido Juan Domingo Perón .

“No doy consejos, solo te sugiero que si un día volvés a la carrera te pinches un dedo y te des cuenta que sangrás, como todos los mortales a los que hiciste sufrir. Algo sé de autos: nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting”, aseguró en el final Baby Etchecopar.