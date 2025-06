Taylor Swift llega en versión sinfónica a la avenida Corrientes: todos los detalles

La Orquesta Aeropuertos Argentina viene de presentarse recientemente en el Teatro Colón en un evento que sirvió para coronar la celebración de sus 10 años y ahora, tras el éxito con este mismo espectáculo el año pasado, regresa para deleitar una vez más a las fans de la reconocida artista estadounidense.

Se trata de una nueva oportunidad para que "las swifties" puedan celebrar, revivir outfits, continuar intercambiando pulseras y cantar con la música de todas las eras de Taylor. En esta ocasión, además, se incorpora un bandoneón para darle un toque argentino único al repertorio, fusionando su magia con la identidad musical nacional.

¿Are you ready for it?

La dirección del espectáculo está a cargo del maestro Néstor Tedesco, a la vez que la dirección artística y visual recae en manos de Flor Tedesco. La producción es de Santiago Cendra y Mauro Turone cumple las veces de arreglador. El productor de la Orquesta Aeropuertos Argentina es Héctor Cavallero.

La formación nace a partir de una iniciativa de la familia Eurnekian. Su objetivo es promover el desarrollo intelectual y artístico de adolescentes provenientes de sectores de alta vulnerabilidad social. Está integrada por 45 músicos de 16 a 25 años seleccionados por Tedesco, entre 1.600 alumnos egresados del programa "Orquestas Infanto-Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Orquesta Aeropuertos Argentina (@orquestaaeropuertos)

Becados en sus estudios artísticos a través de la Fundación Corporación América, no sólo son los de mayor potencial sino también quienes demostraron garra, tesón y ganas de integrarse, desarrollarse y fortalecerse en y con la música. Gracias a un convenio de colaboración entre el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes y la Fundación Corporación América, los integrantes de la orquesta fueron habilitados a cursar la tecnicatura en instrumentos musicales.

La orquesta ya realizó conciertos en las más importantes salas de Buenos Aires: Teatro Colón, Palacio Libertad (ex CCK), Teatro Avenida, Coliseo, Ópera, Nacional Sancor, Luna Park, Auditorio de Belgrano; en los aeropuertos de Ezeiza, Bariloche, Salta, Aeroparque y Córdoba; en la Universidad Nacional de Las Artes, UADE, Aula Magna de la Facultad de Derecho y Universidad de la Matanza. Actuó junto con Forever Tango, la orquesta juvenil de Harvard-Radcliffe (USA), con la Camerata Bariloche, con el tenor Darío Volonté, y figuras de la música popular como Néstor Fabián, Ariel Ardit, Patricia Sosa y Sandra Mihanovich.

Con arreglos especialmente escritos para su formación, la orquesta emprendió el desafío de realizar presentaciones sinfónicas de características diversas tales como "Por Siempre Tango" (Tango sinfónico), Galaxias Sinfónicas, Taylor Swift Sinfónico y Homenaje a Ennio Morricone.

Cada una de estas oportunidades llegó gracias al compromiso en la acción social, el arte y la cultura de Aeropuertos Argentina y la Fundación Corporación América, que apoyan este ambicioso proyecto de inserción profesional en el mundo de la música.

El repertorio de este sábado

Solo de piano: "loml", Intro – “Cruel Summer”, “You Belong with me”, “Wildest dreams - blank space”, “Forever and always”, “August-cardigan”, “The lakes”, “Enchanted”, “Haunted”, “The smallest man who ever lived”, “How did it end”, “I can do it with a broken heart”, “Karma”, “Bad blood - Should’ve said no”, “Look what you made me do”, “All too well – 22”, “Willow - shake it off”, “Love story” y “You’re on your own, kid”.

Entradas a través de PlateaNet. La apertura de puertas será a las 14, con una "Feria Swiftie" y oportunidad para fotos y, una hora después, comenzará el show de la Orquesta Aeropuertos Argentina interpretando los temas de la popular artista estadounidense.