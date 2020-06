Banksy homenajeó a George Floyd con una pintura y un texto combativo

En este retrato sólo se muestra la silueta de una persona sin boca ni expresiones, pero con los ojos abiertos mirándolo todo.

Junto a esta pintura, el misterioso británico –se desconocen datos de su identidad- publicó un texto en homenaje al afroamericano George Floyd asesinado a manos de la policía.

"Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo”, escribió.

Y, continúa: “Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas".

Con esta acción, Banksy se suma a las protestas tras la muerte de Floyd después de que un policía blanco le presione el cuello con su rodilla durante más de ocho minutos el 25 de mayo en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

