Barby Franco detalló cómo le anunció a Burlando el embarazo

“La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´no puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”, dijo y agregó: “me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”, señaló la exparticipante de La Academia.

f1280x720-225619_357294_0.webp La pareja informó que esperan un bebé tras largos años de espera.

El anuncio del embarazo a Burlando

La exazafata de A todo o Nada mencionó que apenas vio el resultado del test quedó en estado de shock y se comunicó con el abogado, que en ese momento no se encontraba junto a ella. “Estaba en el baño sola. Burlando en un partido de polo, en otra. Y lo llamé al toque, también se quedó shockeado. Nos quedamos los dos en shock, llorando. No lo grabé, ¿podés creer?”, contó en el programa de Iúdica.

Tras conformar la buena noticia y habérsela contado al padre de su futuro hijo, subuó a las redes sociales un posteo en el que publicó tres fotos: dos del último viaje de la pareja a República Dominicana en el que ya se la ve embarazada y una tercera imagen en la que se veía la captura de pantalla del diálogo que mantuvo con Fernando al enterarse del embarazo.

“Después de tantos años de lucha, ilusión, desilusión, venís a nuestras vidas a darnos esperanza, amor, paz, felicidad y un montón de palabras que me imagino cada segundo...Te esperamos para darte cada segundo de nuestras vidas. Te amamos bebit@. Jajaj ¡No sé qué es! ¿Para ustedes qué va a ser?”, escribió Barby. Y luego, arrobando a Burlando, le puso un “te amo” y agregó: “¡Sos el mejor papá del mundo!”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@barbaritafranco21)

En la captura del diálogo de WhatsApp en el que la modelo le comunica la noticia al abogado, se puede ver la foto del test que asegura que esta “embarazada” de 1 a 2 semanas. Y, tras una llamada perdida, el letrado escribe: “¡Jodemeeeeee! Nanananana”.

Aún no sabemos el sexo

La futura madre explicó que todavía no iba a contar el sexo del bebé, dado que informó que también están atravesando una delicada situación familiar. “Ya lo sé, estoy de 16 semanas, pero estamos pasando por un montón de sensaciones rarísimas como familia porque justo esta semana la mamá de Fer tuvo un ACV, le mando un beso enorme. La estamos pasando un poco medio bajón”, comentó.

“Todavía no voy a decir el sexo, me lo voy a guardar para mí. No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, lanzó entre risas. Y cerró: “estoy pensando nombres, pero podemos hacer un juego, escucho ideas”.