¿Benjamín Vicuña engañó a Eli Sulichín?

Según ella habría una tercera en discordia y Adrián Pallares no dudó en apoyar esa teoría.

En enero se conoció el nuevo romance entre Benjamín, ex de la China Suárez, con Sulichin, amiga de Pampita, su exmujer y madre de cuatro de sus hijos.

Pero pareciera ser que a pesar de estar juntos desde noviembre del 2021 y haber viajado a Francia y Chile, las cosas no andarían muy bien que digamos.

KSON7HZFPVBQXHXT5LMZ6A566Q.jpeg Eli Sulichin junto a su amiga Pampita

“¡Ojo! ¡Ojo! Adrián puede estar cercano a eso”, comenzó diciendo Karina después de que Pallares deslizara que el actor y su novia no estaría atravesando un buen momento. Y agregó: "Estoy en condiciones de adelantar que hay una tercera persona, una persona a la que queremos mucho, que no es Luciana Salazar”.

benjamin-vicuna-y-eli-sulichin-celebran-el-dia-de-los-enamorados-en-paris-1312411.jpeg

"Adrián dice que no llegan a Semana Santa", acotó Rodrigo Lussich. La realidad es que no se supo más del tema ya que la panelista no dio más detalles. Solo remarcó: “No es Luli. Estoy hablando de otra persona que está cercana a Benjamín Vicuña. El nombre lo damos otro día".

¿Rumor infundado, mala fama o una nueva andanza de este seductor indomable? En breve lo sabremos.