Si bien Vicuña se llamó a silencio primero ante las versiones de ruptura con La China, lo cierto es que en su fuero íntimo estaría furioso con las declaraciones de Pampita a raíz de su conflicto la laboral con la ex niñera Viviana Benítez y que tomó estado público y salpicó de manera indirecta a Vicuña. Fue por la declaración de Pampita que "cuando se separaron, se fue de la casa y no pidió ni un centavo".

Dicen que dicen que Vicuña está pendiente de todo lo que se dice en los medios y no le habría gustado nada una declaración de la madre de sus tres hijos mayores, la modelo Pampita: "Hace años que me separé de mi pareja de casi once años y yo no le pedí ni un centavo, me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que quizás era para mis hijos. Yo saqué mi ropa y nada más. Para mí la plata se consigue ganándola uno, en el trabajo que sea. La dignidad que te da que la plata la consigas por tu trabajo y por como corresponde no te la quita nadie", expresó Pampita.

Pampita y Vicuña nunca se casaron, pero como se separaron en 2015 les toca regirse por la ley del nuevo Código Civil y en ese sentido ella contó que podría haber realizado un reclamo por los bienes gananciales. Según fuentes del galán chileno, la casa donde vive sería de él. Pero no quiere entrar en una discusión mediática. Quiere guardar el más bajo perfil.

Pero sabe que tiene dos mujeres fuertes que podrían jaquearlo con sus dichos. Por un lado su ex, Pampita, que ya tiró al pasar una frase que lo desestabilizó. Y por otro La China Suárez, con quien aún no quedó en claro si siguen juntos. ¿Qué pasaría ante un escenario donde Suárez declare enojada en su contra?. Lo cierto es que los dos pusieron paños fríos cuando se mostraron juntos en un hotel de Pilar en el día de cumpleaños del actor, el 29 de noviembre pasado.

Ayer, en Intrusos, su conductor, Jorge Rial, abrió con comentarios que irían en contra de La China. No se dieron más pistas, solo se habló de una supuesta foto sobre una llamativa coincidencia. En los próximos días, de aparecer esa imagen, daría mucho de qué hablar. De no aparecer, se apagará el tema con el tiempo.