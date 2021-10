Brenda Asnicar fue con un osado vestido a PH y se volvió tendencia en las redes

“Está muy Jessica Rabbit”, alcanzó a decir Andy Kusnetzoff mientras ella se tocaba el pelo seduciendo en cada frase. Divertida con la ocurrencia, Brenda siguió adelante hablando de sus parejas: “Todos los hombres con los que estuve son increíbles. No me importa que sea lindo, pero si tiene talento me enamoro. No me importa la edad, pero menores que yo ya no”, explicó en relación a su actual Adam Justin, su novio norteamericano desde hace tres meses.

El osado vestido se volvió tendencia en las redes.

Sin embargo, mientras la ex Patito Feo se mostraba sin maquillaje, completamente al natural, desde las redes apuntaron contra el jugado modelo que eligió para ir al programa de Telefe. “Me parece un montón, pero un montón, el look de Brenda Asnicar”, “Que le pasa a Brenda Asnicar?? Cada vez q aparece en tv es un personaje nuevo!. Nunca puedo descifrar quien es realmente #PodemosHablar”, “Quien la asesora en su vestuario a Brenda Asnicar?”, fueron los comentarios más livianos que se dispararon desde que apareció la estrella.

El atuendo tuvo sus detractores, pero también sus defensores. “QUE MUJER BRENDA ASNICAR POR DIOSSSS”, “Brenda Asnicar es todo lo que yo quiero ser”, “Na na na Brenda Asnicar siempre diosa #PodemosHablar”, fueron algunos de los mensajes que defendieron la elección de vestuario, que buscaron también reafirmar la necesidad de que cada uno se pueda vestir de la forma que quiera.

Quien salió en defensa de la actriz y su look fue José María Muscari, quien fue contundente en su mensaje: "¿Les altera el vestido de BRENDA ASNICAR gente del Twitter? ¿EN SERIO ? Atrasan mil gentecilla, la mina esta feliz. PUNTO. Fin del comunicado. Dejen vivir", sentenció el director teatral en su cuenta de Twitter.