El Duki, de 23 años, es el cantante de trap del momento, los adolescentes mueren por él, llena todos los lugares donde se presenta y en las redes tiene millones de seguidores. Y así, el pasado y el presente se unen para juntos generar lo que puede ser el romance del verano.

Según adelantó el periodista Guido Záffora en Intrusos, la ex Patito Feo(28) se convirtió en una acompañante frecuente del trapero argentino en sus giras y conciertos. Asimismo, el panelista habría dejado entrever que el músico fue quien dio el primer paso en este incipiente noviazgo.

Además, se mostraron al aire contundentes indicios provenientes de las redes sociales, en donde hay varios "me gusta" cruzados y fotos polémicas en las que ambos utilizan ropa similar, motivo por el que se piensa que las fechas entre la separación de Brenda con su ex y el comienzo de su nueva relación "podrían no cerrar".

Al parecer el romance es tan fuerte que hasta la vieron a ella en varias presentaciones del cantante. "Se separó y está con Duki, el rapero. Es el nuevo amor de Brenda Asnicar tras la separación con Alejandro. Él está enamorado de ella desde hace tiempo, y cuando se separó, volvió a la Argentina y lo empezó a acompañar en toda su gira por el país", contaron.

Como todos los adolescentes la vida pasa por las redes y entonces para confirmar que algo entre ellos hay, no hace falta más que ir a la cuenta de Instagram de Brenda.

El pasado 14 de febrero ella subió una foto en la que ella abraza a una almohada asegurando que esta será su acompañante en el Día de San Valentín. Y en los comentarios, el cantante le indicó que a él le gustaría ser ese objeto. "Quisiera ser almohada", le puso. "Hace dos meses que vienen estos intercambios en Instagram", señaló Záffora, haciendo alusión que Brenda y Duki usan los mismos buzos en fotografías de fechas cercanas. Por ahora ninguno de los dos se hizo cargo del rumor.