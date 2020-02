Duki, furioso, abandonó un show en Neuquén tras una agresión

En ese contexto, una persona le arrojó una piedra que ocupaba casi el tamaño de la palma de una mano, lo que obligó a que Duki interrumpiera su presentación y decidiera bajarse del escenario para resguardarse tanto él como las personas que lo acompañaban sobre el escenario.

Aunque antes de retirarse, y ante el temor de que los incidentes fueran en aumento, el trapero se dirigió a su público: "eh, papi, escuchá, yo te la hago corta, me acaban de tirar un cascotazo. Si me pegan a mí o le pegan al nene, yo me bajo, guacho. ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Me voy a bajar. Mirá el tamaño del cascote que me tiraron, miren si le pegan al guachín".

Al mismo tiempo que le mostraba a los presentes el tamaño de la piedra que le había arrojado, les preguntó: "¿qué están flasheando, hermano? Yo no voy a apoyar esto, se están matando entre ustedes. Muchas gracias a todos, la pasé increíble, pero yo me bajo acá".

Tras retirarse del escenario, Duki realizó una transmisión en vivo en Instagram explicó que "hasta el momento venía haciendo el mejor show de mi vida. Neuquén, les agradezco a todos por el amor, la Fiesta de la Confluencia estuvo increíble, llena de gente, lo disfruté muchísimo, pero lamentablemente, en un momento del show, llegando al final, un pelotudo, por así decirlo, decidió tirarme un cascote" e insistió en que "a la distancia que estaba y con este tamaño te pueden romper la cabeza".

"Por un pelotudo que hace este tipo de cosas, uno se tiene que bajar del show. Muchachos, no va a subir a tocar nadie si siguen así, no puede ser así. Antes había tocado Cazzu y antes Femina, que le tiraron una botella", aseveró el cantante mientras se lo podía ver visiblemente molesto con la situación.

Asimismo, reflexionó sobre el estado de violencia en que está viviendo la sociedad en nuestro país; por lo que manifestó que "desde que arrancó el año la gente está violenta, esta sacada y cree que puede hacer lo que quiere, es una realidad" y concluyó señalando que "yo los amo, pero sépanlo, la generación que se viene no sé en qué está pensando, empiecen a tener un poco de conciencia".

