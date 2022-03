Brenda Asnicar en medio de un escándalo en un bar

La ex Patito Feo Brenda Asnicar protagonizó un escándalo en un bar de Miami porque no le quisieron vender un trago por no exhibir su documento.

Según contó Laura Ubfal en Intrusos (América), Brenda Asnicar quiso tomar unos tragos en un bar de Miami para relajarse, pero todo salió mal y terminó más tensa de lo que había llegado.