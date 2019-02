Brenda Asnícar se dio el gusto de grabar junto Charly García

Además adjuntó un mensaje que decía: “Charly García vino al estudio a grabar una canción. Gracias Charly por tu amor a la música, gracias por venir a acompañarme y disfrutar conmigo lo más preciado! Siempre te admiré. Te agradezco por tu generosidad, tu simpleza y por demostrarme que gracias a artistas como vos, la música es incorruptible! En mi corazón por siempre, Charly!”.

Y agregó: “Comienza la cuenta regresiva para que puedan escuchar mis nuevas canciones. Me alegra que uno de mis artistas favoritos de toda la vida, forme parte de este disco. Siempre que arrancan proyectos, y sos vos solo, cuesta encontrar esos angelitos que confíen en vos y te acompañen con amor. Y qué mejor que tu ídolo. Muchos no creyeron en mí, pero el universo me demostró que cuando dejás de perseguir las cosas incorrectas, la correcta te atrapa”.

