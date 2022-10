Britney Spears al desnudo y desafiante

Tras cerrar su Instagram, Britney Spears publicó en su cuenta de Twitter una selfie completamente desnuda, recostada en su cama y con un texto provocador.

La cantante estadounidense Britney Spears publicó, en su cuenta de Twitter, una selfie completamente desnuda, recostada en su cama y acompañada del provocador texto "I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!!" (Tengo estreno de una película esta semana “EL ACTO LEGISLATIVO DE MI VAGINA“!!!!)