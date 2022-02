Brooke Shields, en topless en una publicidad de jeans

La imagen de la nueva campaña primavera-verano de la marca Jordache se convirtió en un verdadero furor en todo el mundo.

En las fotos, Brooke Shields posa de espaldas, vestida solamente con jeans ajustados y luciendo su lomazo.

Bajo la consigna “You’ve Got The Look” ("Tenés el look), la actriz despliega toda su sensualidad en Instagram.

Brooke Shields le puso una sola condición a la empresa de jeans: no retocar con ningún filtro las imágenes de la campaña.

La actriz cuenta con casi un millón y medio de seguidores en Instagram, y la foto que encabeza la campaña acumulaba en la mañana de este jueves casi 40 mil "me gusta". Además, recibió más de 1.400 comentarios.

“Es un honor tener mi edad y estar representada. Siento la magnitud de esto aún más ahora. Hay un conocimiento que viene con la edad y esto se siente menos como un trabajo y más como un privilegio”, declaró en una nota publicada por la revista People.

“Era importante que vieran que este es mi cuerpo de 56 años. Y también quise demostrar mi lucha contra el retoque que suelen tener las imágenes. Me gusta ver lo real y con este trabajo, creo que lo hicimos", resaltó en la entrevista con la revista estadounidense.

T523MPSXEBAYVPHBB5CVTQJBSE.jpeg Brooke Shields en los '80.

Por su parte, hace algunos meses, durante su participación en el podcast Armchair de Dax Shepard, la actriz recordó sobre cómo fue sexualizada en exceso y rememoró la polémica campaña publicitaria que hizo en 1980 para la marca de jeans Calvin Klein, cuando tenía tan solo 15 años.

“¿Querés saber que hay entre mis Calvins y yo? Nada”, recitaba la adolescente.

En otro de los anuncios, ella aparecía acostada mientras un hombre intentaba conquistarla y recordaba que su madre le había advertido que solo estarían con ella por los jeans.