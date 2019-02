Sin embargo, y mientras exponía sobre las causas que llevaron al actor de “Patito Feo” a auto exiliarse de la Argentina, el letrado tuvo una frase por demás desafortunada al comparar el la situación de su representado con la última dictadura militar que asoló al país entre 1976 y 1983. "A Juan Darthés se le ha hecho un escrache como a ningún genocida se le ha hecho en el país", dijo.

“¡La que te espera el día de hoy!”, exclamó el conductor Ángel De Brito ante tamañas palabras.

ADEMÁS:

“Seamos prudentes, tengamos objetividad. Por eso yo estoy apuntando a los antecedentes de todo esto, porque mi alegato final no va a ser hoy acá”, agregó.

“Lo escracharon más que a Videla y a muchísimos genocidas. Hay una sola denuncia, se lo pasó por la picadora de los medios. Lo “asesinaron” y se tuvo que ir. ¿A qué genocidas les hicimos eso?”, replicó el letrado.

“Hace muchos años que se viene hablando de él. Todas tenemos cuentos tremendos de Darthés. No nos hagamos los idiotas. Todas tenemos vestuaristas, amigas y gente del medio que te cuentan barbaridades”, agregó Yanina Latorre, que argumentó que esas mujeres no se animaron nunca a denunciarlo porque no tenían pruebas. “En el caso de Ari Paluch, la microfonista lo denunció y le creyeron porque había una grabación, si no, no nos creen, Fernando. Vos sos abogado”, concluyó.