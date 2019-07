El actor fue hospitalizado por un cuadro de "depresión" pero según contó Fernando Burlando, su abogado, hay otras preocupaciones

Juan Darthés decidió regresar a Brasil hace diez días, después de pasar un tiempo en Argentina donde no encontró la paz que buscaba ya que no solo fue el blanco de algunos escraches, sino que en los medios aparecieron varias de sus ex compañeras a pedir “una condena” en su contra por la denuncia de violación que hizo Thelma Fardín. Y en medio de ese ida y vuelta y de la presión constante, su abogado, Fernando Burlando, contó que “fue internado” de urgencia en Brasil.