Thelma Fardin y su libro que "destapó una olla grande"

Dijo que el juicio que se tramita en Nicaragua "está avanzando más de lo que yo esperaba" y también se refirió a las críticas y cuestionamientos que recibe sobre todo a través de las redes sociales.

En una nota que se emitió en Canal 3 de Rosario, Fardin confió que "es duro, es difícil hablar de esto porque son delitos que suceden en la oscuridad y mi libro intenta poner un poco de luz". Agregó que "sana muchísimo escribir sobre este tema". La mujer que integra el Colectivo de Actrices Argentinas apuntó que "es un sistema que está agonizando, en el que yo lamentablemente soy la regla y no la excepción".

Además hizo un análisis del momento que les toca vivir después de jugarse y hacer la denuncia pública. "Somos afortunadas de vivir este momento, que es mejor que el que vivieron mis abuelas o mi mamá. Y espero que hoy estemos mucho peor que dentro de algunos años, eso querrá decir que hemos avanzado", describió la actriz.

Acerca de las consecuencias de su denuncia contra Darthés por una violación que habría ocurrido durante una gira por Centroamérica cuando ella era menor de edad, remarcó que "el gran miedo es que te pueden llevar a la Justicia a vos como víctima en lo civil y en lo penal". Fardin destacó que "hay que sacudir las estructuras arcaicas que generaron y generan tanto dolor; pero no solamente para la mujer, también para el hombre".

Sobre los motivos que la llevaron a escribir el libro "El arte de no callar", Thelma explicó "me gustaba la posibilidad que me daba el libro de explayarme mucho más que en una entrevista, en una nota o en las redes sociales" y cuando le preguntaron cómo la afectan los comentarios negativos que se hacen sobre su actual militancia, respondió que "obvio que hay balas que me entran de todo lo que se dice de mí; pero eso escapa a mí". Y luego insistió: "Es la regla".

Por otra parte se cumplieron siete meses de la denuncia y Thelma dio una conferencia de prensa en la que mostró un video donde se pudo ver lo que fue todo el recorrido que tuvo que hacer cuando fue a Nicaragua a denunciar a Darthés. Esta es la primera vez que se ve una imagen de la actriz en aquel país y además de sus declaraciones en el momento de quedar demorada en Migraciones. "Vengo a denunciar y me piden pericia psiquiátrica, es de no creer", dice ella con sorpresa.