Esta denuncia, le valió varias críticas en las redes sociales. “No hay epidemia. Dista mucho de esos, estamos en los valores normales de todos los años, y por ahora la sigue siendo H1N1, es cierto que recién ahora el Gobierno está vacunando y haciendo algo de campaña, pero ya estamos en pleno invierno”, le contestó un usuario de la misma red social.

La actriz no se dejó convencer e insistió. “¿No hay epidemia? Conozco 21 personas con gripe A. No conocí gente que la hubiera tenido ni cuando cerraron teatros y cines por esa causa. HAY EPIDEMIA DE GRIPE A Y DEBEMOS SER CUIDADOSOS, TOSER TAPANDONOS CON LA MANGA, LAVARNOS LAS MANOS, USAR ALCOHOL EN GEL Y NO DESINFORMAR”, dijo en referencia a la campaña de prevención del año 2009, cuando efectivamente se aconsejaba a la población que no asista a lugares con mucha concurrencia.

En las últimas semanas, algunas personalidades de los medios de comunicación informaron que sufrieron o sufren de Gripe A como es el caso de los periodistas Jorge Lanata y Liliana Franco. Sin embargo, desde hace años se registran casos aislados como el de la exmodelo Raquel Mancini, que fue atacada por el virus en 2016.

La actriz insistió con un nuevo mensaje en el que alertaba sobre el hecho de que en su casa hay siete personas contagiadas, y pidió a sus seguidores que se abstengan de insultarla o agredirla en las redes. Asimismo, incluyó una nota en la que la jefa de infectología y epidemiología del Hospital Garrahan reconoce que hay un aumento de consultas y hospitalizaciones por cuadros de bronquiolitis, gripe y neumonía.

En esa misma nota, se aclara que “el virus de la gripe A H1N1 circula ahora como un virus estacional y está incluido en la vacuna antigripal actual, es por eso que es el modo más efectivo de prevención”.