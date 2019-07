"Mandé una carta documento... Yo le facturaba a la radio... Y ellos desconocieron que laburaba en la radio y mi labor dentro del programa. En definitiva, un tema legal para pagarte lo menos posible. Por ahora no me pagaron nada por estos 20 años de laburo", se sinceró Cabito, antes de entrar en detalle y revelar internas de su salida de Basta, ciclo líder de la FM.

Enseguida contó que el conductor, su ex amigo, dio el ok para su salida. "Para quedarme me ofrecían el 30% del sueldo para hacer un programa el fin de semana. Eso era inviable. Pero después con todo este conflicto Matías no quiso que siga y no seguí. El lo va a negar, pero fue Matías el que dijo que no siga".

Y en cuanto a su relación con Matías, dijo que ya no cree que vuelvan a ser amigos. "Los dos nos dijimos cosas y no hay mucho más para hablar. No creo que sea una relación que se pueda llegar a componer. No tenemos más vínculo. No nos vemos más, no tenemos los mismos amigos, no trabajamos más juntos.... Además los dos estamos molestos y heridos con cosas que nos dijimos. Lo que pasa que él tiene aire todos los días para decirlo y yo no".