Cacho Deicas y Marcos Camino definieron el futuro de Los Palmeras

Marcos Camino, el acordeonista del legendario conjunto musical, reveló que mantuvo un encuentro con el cantante Rubén Cacho Deicas y solucionaron su diferencias.

“Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, contó al medio santafesino El Litoral, revelando que en primer lugar la pelea habría sido por un “teléfono descompuesto”.

Y agregó: “Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima”.

A su vez, el músico adelantó el estado de salud de su compañero, quien sufrió un ACV el pasado 10 de enero.

“Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar”, contó el músico.

La reaparición de Cacho y la polémica

Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras, cumplió 73 años el 8 de enero y reapareció en público a través de un video difundido a través de las redes sociales.

El artista santafesino sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) a comienzos de este año y se sigue recuperando en medio de una polémica pública con los demás integrantes de su grupo.

“Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Cacho mirando a cámara.

“Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras

Por el problema de salud, de Cacho Deicas, la banda tuvo que suspender varios shows debido al tiempo que necesita el cantante para poder recuperarse como corresponde.

Al parecer, ello disparó conflictos con los integrantes del grupo musical santafesino que deseaba regresar a los escenarios y que aseguraba que los familiares de Deicas no le permitían comunicarse con él.

Al mismo tiempo, en las redes el artista cambió su biografía, en la que se presentaba como “cantante de Los Palmeras“, y lo reemplazó por "cantante de cumbia santafesina”.

Este detalle y los conflictos con los otros integrantes de la banda llevaron a los fanáticos a pensar en la disolución del grupo, algo que lamentaron mucho desde las redes sociales ya que el grupo tiene varias generaciones de seguidores.

“Cacho no maneja redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera”, le dijo Adrián Forni, manager del grupo desde hace dos años, a Teleshow.

“Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, pero... ¿Sabés cuántos mensajes debe tener? 4 millones. Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: ‘No, hoy no es día para hablar con él’. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar con él”, agregó el representante.

“Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras”. clarificó el manager.