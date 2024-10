Calu Rivero anunció la llegada de su segunda hija: el particular nombre que eligió

La actriz y el hijo del ex presidente de la Nación eligió el nombre de Bee para su hija, lo que llamó la atención entre los seguidores de ambos. Bee significa abeja en inglés. “Nuestra pequeña Bee De La Rúa Rivero llegó al mundo el 18 de octubre. Estamos completamente enamorados”, escribieron junto a una seguidilla de tiernas fotos.

Luego de darle la bienvenida a la pequeña, la artista le dedicó unas dulces palabras a su pareja. “Que la vida siempre nos encuentre despeinados, Aito. ¡Te amo!”, escribió.

A modo de cierre, le agradeció al equipo de profesionales que la acompañó y destacó: “El parto fue un verdadero sueño”. “También quiero darles las gracias a toda la familia y amigos por todo su amor. Y un agradecimiento especial a mi mamá, a mi papá y a mi hermana por la contención amorosa y por cuidar a Tao”, concluyó.

Por su parte, Aito de la Rúa eligió no pronunciarse al respecto de forma pública y mantener su habitual bajo perfil en las redes.

El posteo no pasó inadvertido entre los casi un millón de seguidores de Calu, que reaccionaron con miles de likes y cientos de comentarios de cariño y bienvenida. Bee es la segunda hija de la pareja, que ya tenía a Tao de un año y medio.

Sus seguidores no tardaron en hacerse sentir en la sección de comentarios con mensajes de elogio y amor, como: “¡Abrazo enorme, bienvenida princesa”; “¡Felicitaciones a toda la familia! Incluidos padres, abuelos y tía, excelente trabajo y también a Tao”; “Felicitaciones Calu”; “Amé el nombre”; “Qué alegría”; y “Bendiciones”.

Incluso, algunas personalidades del espectáculo también se manifestaron allí, como Agustina Casanova, que escribió: “Felicidades, Calu. Bienvenida Bee”; Thelma Fardin, que celebró: “Felicidades, preciosa”; y María Carámbula, que dijo: “Ay Calu, es soñada”.

Es la historia de un amor: idas y vueltas y dos hijos en común

Calu Rivero y Aíto De la Rúa vivieron un romance en el 2008. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, había declarado ella en aquel entonces que tenía 21 años.

Luego, vivió un intenso y escueto romance con el documentalista ruso Andrey Manirko de quien se separó cinco meses después de haber hecho pública la relación.

Después de la separación y 13 años distanciados, ella y el empresario volvieron a reencontrarse, pero mantuvieron el vínculo sin que se enteren los medios.

“Yo no ando contando los besos, las cosas. Es como, ¿de dónde salieron estos? Parece que si no hablás en las redes, no existe. De hecho, cuando estuve sin redes era ‘¿dónde estás? ¿qué te pasó?’. No me había pasado nada, estaba viviéndola bárbaro, solo que no lo contaba”, expresó tiempo atrás al aire de LAM (América).

Calu explicó que cuando se separaron había sido definitivo, pero que su relación nunca fue mala. “Quedamos siempre muy bien. Es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia, pero ni en pedo me imaginaba esto. ¡Ni idea! Trece años después, quién me iba a decir que iba a ser el padre de mi hijo o mi hija”, reflexionó previo a la llegada de Tao.

El 22 de febrero de 2023 se convirtieron en papás de Tao y el 18 de octubre de este año recibieron a su segunda hija, Bee.