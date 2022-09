Canta Conmigo Ahora: noche de grandes finalistas

Lírica a la final

La joven Avril Lerman y el jurado y jazán Darío Sayegh fueron los encargados de llevar el canto lírico a la final, logrando 96 puntos. Juntos cantaron, con mucha emoción, "Por ti seré" la canción popularizada por Il Divo.

Paloma y Melina volaron muy alto

Paloma Angione, la joven de 19 años de Bragado, y la jurado y periodista deportiva Melina de Piano apostaron al hit de Tini Stoessel "Carne y hueso" y conquistaron 97 votos jurado, pasando directamente a la serie final.

Y un día cantó Paker

La actriz y cantante de Floresta Selene Berardone y el villano del jurado, Alejandro Paker cantaron y representaron la canción "Y siga el jazz" del aclamado musical Chicago. Ovación, 100 votos y pase a la final.

Alma y corazón

La joven de Villa Constitución, Santa Fe, Alma Pellegrini y la jurado y actriz Gisela Lepío potenciaron hasta el límite el hit "Chandelier" de la cantante Sia, se llevaron los 100 votos del jurado y el pase directo a la final.

Sing Off

Los tres participantes del podio debieron enfrentarse en el Sing Off o Duelo para obtener un lugar en la final. Woman to woman interpretó "I'm Every Woman", Nadia Bianquetti cantó "Así fue" y Mariano Bustos eligió "When a Man Loves a Woman". Enterate quién fue el participante que pasó a la final, en este video.