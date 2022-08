Canta Conmigo Ahora: otra noche de cantantes y puntajes increíbles

Joe Cocker vive en Lanús

Mariano Rodríguez, un camionero oriundo de Lanús, desplegó su voz quebrada e interpretó el clásico de Joe Cocker "Puedes dejarte el sombrero puesto" (You can leave your hat on) inmortalizado por el streaptease de Kim Bassinger en la película "9 semanas y media". Muy nervioso y emocionado en la previa, se desinhibió cantando y bailando, encantando al jurado que le dio 98 puntos y lo mandó derecho a un lugar en el podio del programa de Marcelo Tinelli.

Córdoba siempre estuvo cerca

Nadia Bianchetti, con 33 años y de Córdoba Capital, contó que dejó de cantar hace 5 años, cuando murió su amigo y productor. En su regreso al canto la cordobesa eligió el bolero cubano "Contigo en la distancia" y con su interpretación lo resignificó, logrando la ovación de los jurados de Canta Conmigo Ahora que le dieron 99 puntos.

Y de pronto, salió el Sol

Y cuando parecía que todas las cartas ya estaban echadas en el programa de Marcelo Tinelli llegó ella, Pamela Rosenstock, una profesora de canto del barrio de Belgrano. La soprano graduada en el Instituto del Teatro Colón impactó a todos con su versión de la canzonetta napolitana "O sole mio" que inmortalizó Luciano Pavarotti. Y una vez más, la lírica logró la ovación de pie de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora y la ubicó en el primer lugar del podio con el máximo puntaje.

Sing Off por un lugar en la final

En una noche con tan buen nivel en el Canta Conmigo Ahora, era muy factible que se llegara a un Sing off o Duelo entre el camionero Mariano Rodríguez que interpretó "Old time Rock and Roll" y la cordobesa Nadia Bianchetti fue por "Inevitable" el tema de Shakira. Sólo uno de los dos pasó a la final del certamen de Marcelo Tinelli, ganando por 88 a 79. Enterate quien fue en el siguiente video: