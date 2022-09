Canta Conmigo Ahora: Tinelli volvió a jugar a lo que más le gusta

El juego que mejor juega

Marcelo Tinelli capturó el teléfono del participante Miguel Ángel Rodas, quien en la noche del lunes le declaró su amor a la jurado Anita Co y leyó los mensajes del chat que tuvo con la cantante Ailén Peralta, generando un momento muy divertido en el Canta Conmigo Ahora y logrando distender el clima de tensión que se vive en el tramo final del certamen de El Trece.

L-Gante en la pista

Marcelo Tinelli se dio el gusto de poder contar en su programa con el show de Elián Ángel Valenzuela, L-Gante.

El galán a la final

En el Sing Off con las Woman to Woman y Sofía de Blas, el participante Miguel Ángel Rodas obtuvo 68 votos con su interpretación de "Cuerpo sin Alma" del cantautor italo-francés Riccardo Cocciante.

Esta vez sí

Sofía de Blas fue a última finalista de la noche, luego del Sing Off con Miguel Ángel Rodas y las Woman to Woman. Con su interpretación de "Because You Loved Me" (Porque me amabas) la canción de Celine Dion obtuvo 86 votos y el pase a la siguiente ronda.