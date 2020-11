Cantando 2020: fuerte cruce entre Nacha Guevara y Carmen Barbieri

nacha guevara.mp4

Carmen interpretó la canción "Recuérdame" de la película de Disney "Coco" y a Nacha Guevara no le gustó nada. "¿La canción es traducida del inglés? ¡Qué rara! Quedaría mejor en inglés, está mal acentuada, algo le pasa, y la verdad que no pasó nada con la canción", dijo Nacha.

"No soy familiar con la canción... ¿A quién le dice recuérdame?", explicó Guevara y Barbieri le contestó: "¡A un muerto! Ayer fue el día de los muertos, es una canción mexicana, se le habla a los padres, a los familiares, abuelos, los que no están, y recordando es la única manera de tener vivo a un ser querido, porque la única muerte es el olvido, Nacha".

Uno de los puntos a favor de la pareja Ponce-Cirillo fue por parte de Nacha que, disgustada con la actitud de Barbieri, decidió darle el punto a Lizardo. La discusión entre ambas comenzó luego de que la jurado explicara que no le pasó nada con la canción y que para ella "no tuvo sentimiento", frase que a Barbieri no le gustó ni un poco.

"¿No estuvo para vos? Es una canción con poca letra. ¿Viste la película Coco?", apuntó Barbieri. Y concluyó: "¡Para vos no pasó nada!".

"Bueno, soy yo la que está opinando. ¡No te hagas la simpática ahora!", cerró Nacha.